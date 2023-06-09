Глушко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1921
Дата смерти04.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1947
Дочь: Глушко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
26.04.1950
Дочь: Глушко Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
11.10.1955
Сын: Глушко Александр Иванович
Мать ребёнка: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна
Смерть
04.09.1986