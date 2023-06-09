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Глушко Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1921

Дата смерти

04.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1921

Отец: Глушко Федор Емельянович

Мать: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
09.11.1947

Дочь: Глушко Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
26.04.1950

Дочь: Глушко Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
11.10.1955

Сын: Глушко Александр Иванович

Мать ребёнка: Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна

Смерть
04.09.1986

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