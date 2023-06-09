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Глушко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1955

Отец: Глушко Иван Федорович

Мать: Глушко Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
06.06.1977

Дочь: Глушко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Лысенко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1980

Дочь: Глушко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Лысенко Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Анна Васильевна