Глушко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1955
Отец: Глушко Иван Федорович
Мать: Глушко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
06.06.1977
Дочь: Глушко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Лысенко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1980
Дочь: Глушко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Лысенко Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Анна Васильевна