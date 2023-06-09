Лысенко Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1977

Дочь: Глушко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Глушко Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1980

Дочь: Глушко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Глушко Александр Иванович

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