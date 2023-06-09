Лысенко Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1977
Дочь: Глушко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Глушко Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1980
Дочь: Глушко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Глушко Александр Иванович