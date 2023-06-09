Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Иван Федорович

Рождение ребёнка
09.11.1947

Дочь: Глушко Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Глушко Иван Федорович

Рождение ребёнка
26.04.1950

Дочь: Глушко Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Глушко Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1955

Сын: Глушко Александр Иванович

Отец ребёнка: Глушко Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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