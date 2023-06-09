Глушко (Бурлакова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1947
Дочь: Глушко Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Глушко Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.04.1950
Дочь: Глушко Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Глушко Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1955
Сын: Глушко Александр Иванович
Отец ребёнка: Глушко Иван Федорович
Смерть
Неизвестно