Глушко (Ворона) Акулина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ворона Архип Алексеевич
Мать: Ворона Галина Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1919
Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович
Рождение ребёнка
14.07.1921
Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович
Рождение ребёнка
23.02.1924
Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович
Рождение ребёнка
07.11.1927
Дочь: Панченко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984