Глушко (Ворона) Акулина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ворона Архип Алексеевич

Мать: Ворона Галина Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1919

Сын: Глушко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович

Рождение ребёнка
14.07.1921

Сын: Глушко Иван Федорович

Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович

Рождение ребёнка
23.02.1924

Сын: Глушко Степан Федорович

Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович

Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Панченко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Глушко Федор Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Федор Емельянович

Смерть
1984