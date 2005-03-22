Панченко (Глушко) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1927
Дата смерти22.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927
Отец: Глушко Федор Емельянович
Мать: Глушко Акулина Архиповна
Рождение ребёнка
03.12.1952
Сын: Панченко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Панченко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2005