Панченко (Глушко) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко (Глушко) Мария Федоровна

Панченко (Глушко) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1927

Дата смерти

22.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927

Отец: Глушко Федор Емельянович

Мать: Глушко Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
03.12.1952

Сын: Панченко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Панченко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Николай Иосифович

Смерть
22.03.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close