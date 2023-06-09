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Панченко Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1952

Отец: Панченко Николай Иосифович

Мать: Панченко (Глушко) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1977

Сын: Панченко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Черняховская Анна Федотовна

Рождение ребёнка
11.02.1980

Дочь: Панченко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Евдокименко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1983

Дочь: Панченко Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Черняховская Анна Федотовна

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