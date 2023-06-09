Панченко Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1952
Рождение ребёнка
24.10.1977
Сын: Панченко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Черняховская Анна Федотовна
Рождение ребёнка
11.02.1980
Дочь: Панченко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Евдокименко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1983
Дочь: Панченко Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Черняховская Анна Федотовна