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Панченко Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1927

Дата смерти

10.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченко (Глушко) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
03.12.1952

Сын: Панченко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Панченко (Глушко) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Панченко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Панченко (Глушко) Мария Федоровна

Смерть
10.10.1997

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