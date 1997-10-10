Панченко Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1927
Дата смерти10.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1952
Сын: Панченко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Панченко (Глушко) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Панченко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Панченко (Глушко) Мария Федоровна
Смерть
10.10.1997