Глушко Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1919
Дата смерти10.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1919
Отец: Глушко Федор Емельянович
Мать: Глушко Акулина Архиповна
Рождение ребёнка
17.04.1947
Сын: Глушко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Глушко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.05.1960
Сын: Глушко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Глушко Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушко Мария Дмитриевна
Смерть
10.10.1989