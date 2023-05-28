Глушко Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушко Михаил Федорович

Глушко Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1919

Дата смерти

10.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1919

Отец: Глушко Федор Емельянович

Мать: Глушко Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
17.04.1947

Сын: Глушко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Глушко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.05.1960

Сын: Глушко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Глушко Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко Мария Дмитриевна

Смерть
10.10.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close