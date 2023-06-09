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Глушко Химка Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Глушко Яков Емельянович

Отец ребёнка: Глушко Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Глушко Федор Емельянович

Отец ребёнка: Глушко Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Глушко Иван Емельянович

Отец ребёнка: Глушко Емельян Иванович

Смерть
1949

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