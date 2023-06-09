Глушко Химка Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Глушко Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Глушко Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Глушко Емельян Иванович
Смерть
1949