Глушко Яков Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Глушко Емельян Иванович
Мать: Глушко Химка Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Глушко Майя Яковлевна
Мать ребёнка: Глушко Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глушко Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Глушко Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушко Ольга Петровна
Смерть
1968