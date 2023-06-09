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Глушко Яков Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Глушко Емельян Иванович

Мать: Глушко Химка Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Глушко Майя Яковлевна

Мать ребёнка: Глушко Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глушко Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Глушко Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко Ольга Петровна

Смерть
1968