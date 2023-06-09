Глушко Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Глушко Майя Яковлевна

Отец ребёнка: Глушко Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глушко Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Глушко Яков Емельянович

Смерть
1965

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