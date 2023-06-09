Глушко Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Глушко Майя Яковлевна
Отец ребёнка: Глушко Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глушко Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Глушко Яков Емельянович
Смерть
1965