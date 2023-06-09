Глушко Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушко Химка Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Глушко Химка Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Глушко Химка Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Глушко Химка Ивановна
Смерть
1953