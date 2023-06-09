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Глушко Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко Химка Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Глушко Яков Емельянович

Мать ребёнка: Глушко Химка Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Глушко Федор Емельянович

Мать ребёнка: Глушко Химка Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Глушко Иван Емельянович

Мать ребёнка: Глушко Химка Ивановна

Смерть
1953

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