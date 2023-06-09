Глушко Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Глушко Емельян Иванович
Мать: Глушко Химка Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Глушко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Глушко (Портянко) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Глушко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Глушко (Портянко) Мария Михайловна
Смерть
1982