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Глушко Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Глушко Емельян Иванович

Мать: Глушко Химка Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко (Портянко) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Глушко Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Глушко (Портянко) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Глушко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Глушко (Портянко) Мария Михайловна

Смерть
1982

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