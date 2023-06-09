Глушко (Портянко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушко (Портянко) Мария Михайловна

Глушко (Портянко) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Глушко Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Глушко Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Глушко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Глушко Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Иван Емельянович

Смерть
1981