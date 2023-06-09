Глушко (Портянко) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Глушко Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Глушко Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Глушко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Глушко Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981