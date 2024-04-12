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Чихалов Александр Васильевич

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Место рождения

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

23.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908

Отец: Чихалов Василий Яковлевич

Мать: Чихалова Евлампия Ивановна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1942

Дочь: Мошкарева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Чихалова Мария Антоновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.01.1946

Сын: Чихалов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Чихалова Мария Антоновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чихалова Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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