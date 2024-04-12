Чихалов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908
Рождение ребёнка
01.11.1942
Дочь: Мошкарева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Чихалова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
28.01.1946
Сын: Чихалов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Чихалова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чихалова Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно