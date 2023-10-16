Чихалова Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1942
Дочь: Мошкарева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Чихалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1946
Сын: Чихалов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Чихалов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно