Чихалова Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихалова Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1942

Дочь: Мошкарева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Чихалов Александр Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.01.1946

Сын: Чихалов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Чихалов Александр Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихалов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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