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Чихалов Василий Яковлевич

Место рождения

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чихалов Яков

Мать: не указана

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чихалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чихалова Евлампия Ивановна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихалова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чихалова Евлампия Ивановна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чихалова Евлампия Ивановна

Смерть
Неизвестно