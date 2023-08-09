Чихалов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чихалов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чихалова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чихалова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихалова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чихалова Евлампия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно