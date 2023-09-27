Чихалова Мария Евтихиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти19.08.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Чихалов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихалова Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1909