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Чихалова Мария Евтихиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

19.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Чихалов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Чихалов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Чихалов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чихалов Исидор Яковлевич

Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чихалов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихалова Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Чихаловъ Яков Васильевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихаловъ Яков Васильевич

Смерть
19.08.1909
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