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Чихаловъ Яков Васильевич

Место рождения

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Василий Степановъ

Мать: Акулина Гаврилова

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чихалова Мария Евтихиева

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чихалов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Чихалов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1870

Сын: Амплий Яковлев

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Чихалов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
29.01.1874

Сын: Чихалов Исидор Яковлевич

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1877

Сын: Чихалов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: Чихалова Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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