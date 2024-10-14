Чихаловъ Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Василий Степановъ
Мать: Акулина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чихалов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
23.10.1870
Сын: Амплий Яковлев
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
29.01.1874
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
04.11.1877
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: Чихалова Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Чихалова Мария Евтихиева
Смерть
Неизвестно