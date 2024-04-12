Чихалов Исидор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чихаловъ Яков Васильевич
Мать: Чихалова Мария Евтихиева
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
02.01.1900
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
13.06.1902
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
20.06.1904
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
01.02.1907
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
19.03.1910
Дочь: Чихалова Мария Исидоровна
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Чихалов Макарий Сидорович
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
19.06.1917
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чихалов Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно