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Чихалов Исидор Яковлевич

Место рождения

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чихаловъ Яков Васильевич

Мать: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Чихалова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Чихалов Сергей Сидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Чихалов Павел Исидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Чихалов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Чихалов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1910

Дочь: Чихалова Мария Исидоровна

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Чихалов Макарий Сидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1917

Сын: Чихалов Павел Сидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чихалов Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Чихалова Анна Антоновна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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