Чихалова (Виноградова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Виноградов Антоний Васильев
Бракосочетание
31.01.1899
Рождение ребёнка
02.01.1900
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
13.06.1902
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1904
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1907
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1910
Дочь: Чихалова Мария Исидоровна
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Чихалов Макарий Сидорович
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
19.06.1917
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чихалов Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Чихалов Исидор Яковлевич
Смерть
Неизвестно