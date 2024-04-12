Чихалов Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Чихаловъ Яков Васильевич
Мать: Чихалова Мария Евтихиева
Бракосочетание
28.01.1891
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Чихалова Анна Павловна
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Воронова Александра Павловна
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чихалова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
22.10.1899
Сын: Чихалов Александр Павлович
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
05.07.1906
Сын: Чихалов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Чихалова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна
Смерть
Неизвестно