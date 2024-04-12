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Чихалов Павел Яковлевич

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Место рождения

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чихаловъ Яков Васильевич

Мать: Чихалова Мария Евтихиева

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Бракосочетание
28.01.1891

Жена: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Чихалова Анна Павловна

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Воронова Александра Павловна

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чихалова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1899

Сын: Чихалов Александр Павлович

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Чихалов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1906

Сын: Чихалов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Чихалова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Чихалова Евгения Владимировна

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
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