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Чихалова Евгения Владимировна

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Место рождения

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Григорьев Филипп

Мать: не указана

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Чихалова Анна Павловна

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Чихалова Александра Павловна

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чихалова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Чихалов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
29.?.1908

Дочь: Чихалова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихалов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихалов Александр Павлович

Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихалов Павел Яковлевич

Шабаново, Костомская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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