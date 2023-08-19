Чихалова Евгения Владимировна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Григорьев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Чихалова Анна Павловна
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Чихалова Александра Павловна
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чихалова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
27.09.1902
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
29.?.1908
Дочь: Чихалова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихалов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихалов Александр Павлович
Отец ребёнка: Чихалов Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно