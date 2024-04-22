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Чихалова Евлампия Ивановна

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Место рождения

Пашутино, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

06.10.1867

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1867

Отец: Иван Лаврентиев

Мать: Анна Васильева

Пашутино, Селецкая волость, Галичский уезд
Бракосочетание
23.01.1889

Муж: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воронова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1892

Сын: Чихалов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Чихалова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Пашутино, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1896

Сын: Чихалов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чихаловы Мария и Александра Васильевны

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чихалов Феодоръ Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1900

Дочь: Чихалова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1902

Сын: Чихалов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Чихалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1906

Дочь: Григорьева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Чихалов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Чихалов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Чихалов Василий Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Смерть
1951
Москва, город федерального значения Москва
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