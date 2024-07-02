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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Корольков Платон Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.05.1865

Сын: Корольков Константин Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1867

Дочь: Чихалова Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1869

Дочь: Афанасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
06.09.1871

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
17.09.1872

Дочь: Ираида Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
05.06.1876

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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