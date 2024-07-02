Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
13.05.1865
Сын: Корольков Константин Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
06.10.1867
Дочь: Чихалова Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
01.10.1869
Дочь: Афанасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
06.09.1871
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
17.09.1872
Дочь: Ираида Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
01.06.1874
Сын: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
05.06.1876
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Смерть
Неизвестно