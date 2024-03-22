Литвяков Емельян Прокофиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвяков Емельян Прокофиев

Литвяков Емельян Прокофиев

Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

13.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Литвяков Прокофий Семенов

Мать: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Литвяков Николай Емельянов

Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Литвяков Дмитрий Емельянов

Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Литвякова Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Литвяков Лукьян Емельянов

Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Литвяков Василий Емельянов

Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Анна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Домна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.03.1883 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От головной боли
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close