Литвяков Емельян Прокофиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти13.03.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Литвяков Прокофий Семенов
Мать: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Литвяков Николай Емельянов
Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Литвяков Дмитрий Емельянов
Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Литвякова Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Литвяков Лукьян Емельянов
Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Литвяков Василий Емельянов
Мать ребёнка: Литвякова Домна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвякова Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвякова Домна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1883 ст.
Причина смерти: От головной боли