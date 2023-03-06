Литвякова Дарья Акимова
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиМежду 12.09.1850 и 25.01.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Литвяков Моисей Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Литвяков Алексей Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Литвяков Пантелей Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Литвяков Алексей Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Литвяков Емельян Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Литвяков Агафон Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 12.09.1850 и 25.01.1858 ст.