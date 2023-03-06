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Литвякова Дарья Акимова

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Между 12.09.1850 и 25.01.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Литвяков Моисей Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Литвяков Алексей Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Литвяков Пантелей Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Литвяков Алексей Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Литвяков Емельян Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Литвяков Агафон Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Литвяков Павел Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Семенов

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Прокофий Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 12.09.1850 и 25.01.1858 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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