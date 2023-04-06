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Литвяков Лукьян Емельянов

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Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

20.03.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Литвяков Емельян Прокофиев

Мать: Литвякова Домна Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мирошникова Пераскева Лукьянова

Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.

Сын: Литвяков Онисим Лукьянов

Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Корниенко Анастасия Лукьянова

Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвяков Захар Лукьянов

Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвяков Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Лукьянова

Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Пелагея Фаддева

Смерть
20.03.1912 ст.
Причина смерти: от чахотки
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