Литвяков Лукьян Емельянов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти20.03.1912 ст.
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мирошникова Пераскева Лукьянова
Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Корниенко Анастасия Лукьянова
Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Лукьянова
Мать ребёнка: Литвякова Пелагея Фаддева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1912 ст.
Причина смерти: от чахотки