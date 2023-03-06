Литвяков Прокофий Семенов
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Литвиненко Семен Игнатов
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Литвяков Прокофий Прокофиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Литвяков Моисей Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Литвяков Алексей Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Литвяков Пантелей Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Литвяков Алексей Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Литвяков Емельян Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Литвяков Агафон Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвякова Дарья Акимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858