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Литвяков Прокофий Семенов

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Литвиненко Семен Игнатов

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Литвяков Прокофий Прокофиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Литвяков Моисей Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Литвяков Алексей Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Литвяков Пантелей Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Литвяков Алексей Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Литвяков Емельян Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Литвяков Агафон Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Литвяков Павел Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Дарья Акимова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Дарья Акимова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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