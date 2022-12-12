село Корнеевка, село Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Корнеевка

Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1210Корнеевка, с. каз.при рч. Колманке.6220214922848Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Герасимовская волость
662. Корнеевка, село бывшее государственное, при речке Колманке, дворов 240, жителей 1716, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Алексеевский район
57783Корнеевкасело52°42'с.ш.51°21'в.д.N-39-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Алексеевский муниципальный район, Сельское поселение Герасимовка
36602416111с Корнеевкасело
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