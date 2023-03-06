Литвякова Домна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Литвяков Николай Емельянов
Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Литвяков Дмитрий Емельянов
Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Литвяков Лукьян Емельянов
Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Литвяков Василий Емельянов
Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1866