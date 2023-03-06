Литвякова Домна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова Домна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1866

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Литвяков Николай Емельянов

Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Литвяков Дмитрий Емельянов

Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Литвяков Лукьян Емельянов

Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Литвяков Василий Емельянов

Отец ребёнка: Литвяков Емельян Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Емельян Прокофиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1866
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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