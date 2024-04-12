Житарев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Упоминание
04.12.1923
Рождение
04.12.1923
Отец: Житарев Алексей Андреевич
Мать: Житарева Анна Ильинична
Военная служба
С 1941 по 1945
58 гв. минометный полк
гв. сержант
Рождение ребёнка
15.06.1956
Сын: Житарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Житарева Роза Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Гончарова Ольга
Мать ребёнка: Житарева Роза Александровна
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно