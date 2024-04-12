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Житарев Николай Алексеевич

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Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
04.12.1923
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
04.12.1923

Отец: Житарев Алексей Андреевич

Мать: Житарева Анна Ильинична

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Военная служба
С 1941 по 1945
58 гв. минометный полк
гв. сержант
Рождение ребёнка
15.06.1956

Сын: Житарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Житарева Роза Александровна

Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Гончарова Ольга

Мать ребёнка: Житарева Роза Александровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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