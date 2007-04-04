Житарева (Рычкова) Роза Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житарева (Рычкова) Роза Александровна

Место рождения

Маныловский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.07.1926

Дата смерти

04.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926

Отец: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Мать: Рычкова Глафира Ивановна

Маныловский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1956

Сын: Житарев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Житарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Гончарова Ольга

Отец ребёнка: Житарев Николай Алексеевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов ?

Смерть
04.04.2007
Россия, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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