Житарева (Рычкова) Роза Александровна
Место рождения
Дата рождения02.07.1926
Дата смерти04.04.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926
Рождение ребёнка
15.06.1956
Сын: Житарев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Житарев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Гончарова Ольга
Отец ребёнка: Житарев Николай Алексеевич
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомов ?
Смерть
04.04.2007
Россия, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область