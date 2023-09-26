Житарев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1956
Рождение ребёнка
11.08.1981
Сын: Житарев Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Житарева Татьяна
Рождение ребёнка
06.05.1985
Дочь: Прочуханова Екатерина
Мать ребёнка: Житарева Татьяна
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно