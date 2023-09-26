Житарев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житарев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1956

Отец: Житарев Николай Алексеевич

Мать: Житарева Роза Александровна

Рождение ребёнка
11.08.1981

Сын: Житарев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Житарева Татьяна

Рождение ребёнка
06.05.1985

Дочь: Прочуханова Екатерина

Мать ребёнка: Житарева Татьяна

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
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