Прочуханова (Житарева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прочуханова (Житарева) Екатерина

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Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.05.1985

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1985

Отец: Житарев Алексей Николаевич

Мать: Житарева Татьяна

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прочуханов Михаил

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прочуханов Михаил

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прочуханов Михаил

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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