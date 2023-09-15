Прочуханова (Житарева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения06.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1985
Отец: Житарев Алексей Николаевич
Мать: Житарева Татьяна
Рождение ребёнка
27.06.2010
Рождение ребёнка
11.04.2013
Рождение ребёнка
10.11.2015
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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