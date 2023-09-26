Житарев Алексей Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1898
Дата смерти03.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1923
Сын: Житарев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Житарев (zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich)
Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Рождение ребёнка
03.01.1932
Дочь: Яковлева Валентина
Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Касакина Нина
Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична
Смерть
03.01.1952