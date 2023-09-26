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Житарев Алексей Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

03.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
04.12.1923

Сын: Житарев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Житарев (zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich)

Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Рождение ребёнка
03.01.1932

Дочь: Яковлева Валентина

Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Касакина Нина

Мать ребёнка: Житарева Анна Ильинична

Смерть
03.01.1952
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