Житарев (Zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich)
Место рожденияЯрославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Дата рождения1925
Дата смерти21.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Житарев Алексей Андреевич
Мать: Житарева Анна Ильинична
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Военная служба
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Гаврилов-Ямский РВК
Смерть
21.10.1943
Ходоров, Київська область
Причина смерти: На войне | в районе
Похороны
Неизвестно
неизвестно