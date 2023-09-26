Житарев (Zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житарев (Zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich)

Место рождения

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице

Дата рождения

1925

Дата смерти

21.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Житарев Алексей Андреевич

Мать: Житарева Анна Ильинична

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Военная служба
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Гаврилов-Ямский РВК
Смерть
21.10.1943
Ходоров, Київська область
Причина смерти: На войне | в районе
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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