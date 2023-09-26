житарева (Лукьянова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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житарева (Лукьянова) Анна Ильинична

Место рождения

Россия

Дата рождения

27.08.1897

Дата смерти

29.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1897

Отец: Лукьянов Илья

Мать: Лукьянова Матрена

Россия
Рождение ребёнка
04.12.1923

Сын: Житарев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Житарев (zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich)

Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Рождение ребёнка
03.01.1932

Дочь: Яковлева Валентина

Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Касакина Нина

Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич

Смерть
29.01.1986
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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