житарева (Лукьянова) Анна Ильинична
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.08.1897
Дата смерти29.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1897
Отец: Лукьянов Илья
Мать: Лукьянова Матрена
Россия
Рождение ребёнка
04.12.1923
Сын: Житарев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Житарев (zhitarev) Анатолий Алексеевич (Anatoliy Alekseyevich)
Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Двухдворице
Рождение ребёнка
03.01.1932
Дочь: Яковлева Валентина
Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Касакина Нина
Отец ребёнка: Житарев Алексей Андреевич
Смерть
29.01.1986
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно