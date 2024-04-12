Гончарова (Житарева) Ольга
Место рождения
Дата рождения01.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1958
Рождение ребёнка
20.10.1984
Дочь: Милеева Анна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.11.1986
Сын: Гончаров Александр
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гончаров Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Владислав
Место жительства
Неизвестно