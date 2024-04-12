Гончарова (Житарева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Житарева) Ольга

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

01.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1958

Отец: Житарев Николай Алексеевич

Мать: Житарева Роза Александровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1984

Дочь: Милеева Анна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.11.1986

Сын: Гончаров Александр

Отец ребёнка: не указан

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гончаров Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Владислав

Место жительства
Неизвестно
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