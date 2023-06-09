Тихонов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788 или 1796

Сын: Тихонов Трифон Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791 или 1798

Сын: Тихонов Захар Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Тихонов Евдоким Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Тихонов Павел Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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