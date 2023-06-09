Тихонов Евдоким Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Евдоким Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Тихонов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Тихонова (Тихонова) Ефимия Евдокимовна

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Тихонова (Тихонова) Анисия Евдокимовна

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тихонов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Тихонов Прокофий Евдокимович

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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