Тихонов Евдоким Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Тихонов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Тихонова (Тихонова) Ефимия Евдокимовна
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Тихонова (Тихонова) Анисия Евдокимовна
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Тихонов Прокофий Евдокимович
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ивановна
Смерть
Неизвестно