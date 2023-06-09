Тихонов Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Тихонов Евдоким Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1858
Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна
Рождение ребёнка
01.07.1861
Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна
Рождение ребёнка
18.09.1865
Дочь: Тихонова (Тихонова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1872
Дочь: Тихонова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна
Смерть
Неизвестно