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Тихонов Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Тихонов Евдоким Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Матрона Ерофеевна

Рождение ребёнка
08.08.1858

Сын: Тихонов Максим Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Тихонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1865

Дочь: Тихонова (Тихонова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1872

Дочь: Тихонова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова Матрона Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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