Тихонов Захар Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 или 1798
Дата смерти12.07.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1798
Отец: Тихонов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 04.06.1822
Дочь: Тихонова (Тихонова) Феодосия Захаровна
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
14.05.1824
Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Захаровна
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Тихонов Георгий Захарович
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
1828 или 1831
Сын: Тихонов Николай Захарович
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Тихонов Лаврентий Захарович
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна
Смерть
12.07.1853