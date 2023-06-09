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Тихонов Захар Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 или 1798

Дата смерти

12.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1798

Отец: Тихонов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 04.06.1822

Дочь: Тихонова (Тихонова) Феодосия Захаровна

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1824

Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Захаровна

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Тихонов Георгий Захарович

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Тихонов Матвей Захарович

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
1828 или 1831

Сын: Тихонов Николай Захарович

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тихонов Лаврентий Захарович

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Сергеевна

Смерть
12.07.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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