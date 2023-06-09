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Тихонов Георгий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Тихонов Захар Матвеевич

Мать: Тихонова Степанида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Татьяна Давидовна

Рождение ребёнка
24.11.1845

Дочь: Тихонова (Тихонова) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тихонова (Тихонова) Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1853

Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Георгиевна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1855

Дочь: Чорикова (Тихонова) Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1859

Дочь: Тихонова (Тихонова) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1862

Дочь: Тихонова (Тихонова) Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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