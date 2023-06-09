Тихонов Георгий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1845
Дочь: Тихонова (Тихонова) Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Тихонова (Тихонова) Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1853
Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Георгиевна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна
Рождение ребёнка
20.10.1855
Дочь: Чорикова (Тихонова) Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна
Рождение ребёнка
04.09.1859
Дочь: Тихонова (Тихонова) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна
Рождение ребёнка
16.12.1862
Дочь: Тихонова (Тихонова) Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Давидовна
Смерть
Неизвестно