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Тихонова Татьяна Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Георгий Захарович

Рождение ребёнка
24.11.1845

Дочь: Тихонова (Тихонова) Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1853

Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Георгиевна

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1855

Дочь: Чорикова (Тихонова) Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1859

Дочь: Тихонова (Тихонова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1862

Дочь: Тихонова (Тихонова) Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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