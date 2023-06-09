Тихонова Татьяна Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1845
Дочь: Тихонова (Тихонова) Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович
Рождение ребёнка
22.06.1853
Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Георгиевна
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович
Рождение ребёнка
20.10.1855
Дочь: Чорикова (Тихонова) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович
Рождение ребёнка
04.09.1859
Дочь: Тихонова (Тихонова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович
Рождение ребёнка
16.12.1862
Дочь: Тихонова (Тихонова) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Тихонов Георгий Захарович
Смерть
Неизвестно