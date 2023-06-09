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Тихонова Степанида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.06.1822

Дочь: Тихонова Феодосия Захаровна

Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1824

Дочь: Тихонова Елена Захаровна

Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Тихонов Георгий Захарович

Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Тихонов Матвей Захарович

Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Тихонов Николай Захарович

Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Захар Матвеевич

Смерть
Неизвестно