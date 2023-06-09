Тихонова Степанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.06.1822
Дочь: Тихонова Феодосия Захаровна
Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
14.05.1824
Дочь: Тихонова Елена Захаровна
Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Тихонов Георгий Захарович
Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Тихонов Николай Захарович
Отец ребёнка: Тихонов Захар Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно