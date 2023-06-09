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Тихонов Павел Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Тихонов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Тихонова Марина Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Тихонова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тихонов Василий Павлович

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Тихонова Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Евдокия

Смерть
Неизвестно