Тихонов Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Тихонов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Тихонова Марина Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Тихонова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Тихонова Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Евдокия
Смерть
Неизвестно