Тихонова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Тихонова Марина Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Тихонова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тихонов Василий Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Павел Матвеевич

Смерть
Неизвестно