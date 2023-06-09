Тихонов Трифон Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Тихонов Матвей
Мать: не указана
Дочь: Волгина Параскева Трифоновна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Сын: Волгина Михаил Трифонович
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Дочь: Тихонова Ирина Трифоновна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Сын: Тихонов Кузьма Трифонович
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Дочь: Тихонова Елена Трифоновна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Дочь: Юркова Ксения Трифоновна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна
Дочь: Тихонова Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Ефремовна
Сын: Тихонов Андрей Трифонович
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Ефремовна
Дочь: Тихонова Пелагея Трифоновна
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Ефремовна
Жена: Тихонова Анна Михеевна