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Тихонов Трифон Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Тихонов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1817

Дочь: Волгина Параскева Трифоновна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1820

Сын: Волгина Михаил Трифонович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Тихонова Ирина Трифоновна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождение ребёнка
17.08.1823

Сын: Волжихин Петр Трифонович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тихонов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тихонов Кузьма Трифонович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Тихонова Елена Трифоновна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождение ребёнка
1833 или 1835

Дочь: Юркова Ксения Трифоновна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Михеевна

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Тихонова Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1853

Сын: Тихонов Андрей Трифонович

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1855

Дочь: Тихонова Пелагея Трифоновна

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Ефремовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Евдокия Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анна Михеевна

Смерть
Неизвестно